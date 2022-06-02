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2 июн 2022

Производство новых автомобилей в России сократилось в семь раз

Производство новых автомобилей в России сократилось в семь раз
Российские производители собрали в апреле нынешнего года только 19,9 тысячи новых автомобилей. Это на 85,4%, то есть почти в семь раз меньше показателей апреля 2021 года. Любопытно, что в тот момент действовали жесткие ковидные ограничения.
Как сообщает Росстат, пострадала буквально вся отрасль машиностроения – производство грузовиков, автобусов и любой коммерческой техники – все просело и существенно. Что касается области производства легковых автомобилей, то здесь все очевидно - падение производства происходит из-за простоев большинства конвейеров. 
 
Остановка сборочных линий может продлиться еще несколько месяцев. К примеру, АвтоВАЗ запустит сборку машин лишь шестого июня, хотя изначально планировалось сделать это в середине мая.

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