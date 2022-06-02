Производство новых автомобилей в России сократилось в семь раз

Российские производители собрали в апреле нынешнего года только 19,9 тысячи новых автомобилей. Это на 85,4%, то есть почти в семь раз меньше показателей апреля 2021 года. Любопытно, что в тот момент действовали жесткие ковидные ограничения.

Как сообщает Росстат, пострадала буквально вся отрасль машиностроения – производство грузовиков, автобусов и любой коммерческой техники – все просело и существенно. Что касается области производства легковых автомобилей, то здесь все очевидно - падение производства происходит из-за простоев большинства конвейеров.

Остановка сборочных линий может продлиться еще несколько месяцев. К примеру, АвтоВАЗ запустит сборку машин лишь шестого июня, хотя изначально планировалось сделать это в середине мая.