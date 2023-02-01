Производство упрощенных машин решено продлить

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому упрощенный технический регламент для производства автомобилей продляется еще на четыре месяца.

Напомним, что все послабления были внедрены весной прошлого года - на фоне сложной геополитической обстановки автопроизводители не могли, и в большинстве своем по прежнему не могут закупать необходимые технические компоненты за рубежом.

Первоначально "упрощенка" действовала до сегодняшнего дня. Новым же постановлением программу продлили до начала лета (1 июня). То есть автозаводы могут продолжать конструировать автомобили — с пониженным экологическим классом (вместо «Евро-5»), без подушки безопасности, АБС и модуля «ЭРА-ГЛОНАСС».

Впрочем предприятия могут придерживаться новых установок в добровольном порядке. Если, например, АвтоВАЗ производит автомобили без некоторых опций, то, скажем Haval, "штампует" свои машины без каких либо усечений комплектаций и с самым передовым экологическим классом "Евро-5"

