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9 июн 2020

Пропуска в Москве отменены

Пропуска в Москве отменены

Столичные власти рассказали об отмене режима самоизоляции и цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу

В Москве со вторника, 9 июня, отменяется режим самоизоляции и цифровых пропусков, которые были необходимы для езды по городу на автомобиле. Об этом со ссылкой на председателя Общественной палаты столицы Константина Ремчукова сообщает ТАСС. «Уже с 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — подчеркнул Ремчуков.

С 15 апреля 2020 года в Москве для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо было получить специальный цифровой пропуск, представляющий собой 16-значный код, состоящий из цифр и букв. Проезд без него на автомобилях был запрещен. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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