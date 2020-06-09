Пропуска в Москве отменены

Столичные власти рассказали об отмене режима самоизоляции и цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу

В Москве со вторника, 9 июня, отменяется режим самоизоляции и цифровых пропусков, которые были необходимы для езды по городу на автомобиле. Об этом со ссылкой на председателя Общественной палаты столицы Константина Ремчукова сообщает ТАСС. «Уже с 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — подчеркнул Ремчуков.

С 15 апреля 2020 года в Москве для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо было получить специальный цифровой пропуск, представляющий собой 16-значный код, состоящий из цифр и букв. Проезд без него на автомобилях был запрещен. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.