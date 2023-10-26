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26 окт 2023

Прошла презентация новых кроссоверов Omoda и Jaecoo

Прошла презентация новых кроссоверов Omoda и Jaecoo

Китайская компания Chery провела секретную презентацию для журналистов, на которой показали новые кроссоверы Omoda C3, Omoda C7 и Jaecoo J5

Подробностей о новинках пока очень мало. Известно, что Omoda C7 станет флагманом линейки и получит дизайн в стиле C5. По размерам автомобиль станет значительно крупнее собрата.  Показали и салон. Отмечается более дорогие материалы отделки и наличие крупного экрана мультимедийной системы, который в зависимости от версии может поворачиваться или перемещаться в сторону переднего пассажира.

Также показали внешний облик кроссовера Jaecoo J5, который визуально очень напоминает недавно дебютировавший J7. Вероятно интерьер будет выполнен в том же стиле. А вот Omoda C3 анонсировали только на словах, сопроводив их несколькими эскизами экстерьера будущего автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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