Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2021

Просроченные диагностические карты будут продлены

Просроченные диагностические карты будут продлены

Учитывая, что реформу техосмотра решили перенести, то вместе с ней будут автоматически продлены и диагностические карты

Как сообщает «Коммерсантъ», срок действия диагностических карт  будет продлен до тридцатого сентября текущего года. То есть, если у вас на руках находится документ, действие которого заканчивается в ближайшие дни,  то он будет автоматически продлен, и вам не придется в спешке нестись к сервису, чтобы проходить техосмотр. Последний раз, данный документ продляли в марте прошлого года из-за пандемии.

Что касается техосмотра, то его реформу также перенесли на осень. Причина здесь аналогична – коронавирус. Правда, инициаторам еще предстоит провести некоторый комплекс доработок, дабы обычные водители не сталкивались с очередями и другими сложностями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Партнерство между Apple и Hyundai все же возможно

26 февраля 2021

Что готовит водителям март?

26 февраля 2021

Toyota начинает строить собственный город

26 февраля 2021

В Peugeot решили пересмотреть взгляды на львов

25 февраля 2021

В Geely решили осваивать космос

25 февраля 2021

Lada Granta получит новый двигатель

25 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…»
Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность
Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 7 6 2