Просроченные диагностические карты будут продлены

Учитывая, что реформу техосмотра решили перенести, то вместе с ней будут автоматически продлены и диагностические карты

Как сообщает «Коммерсантъ», срок действия диагностических карт будет продлен до тридцатого сентября текущего года. То есть, если у вас на руках находится документ, действие которого заканчивается в ближайшие дни, то он будет автоматически продлен, и вам не придется в спешке нестись к сервису, чтобы проходить техосмотр. Последний раз, данный документ продляли в марте прошлого года из-за пандемии.

Что касается техосмотра, то его реформу также перенесли на осень. Причина здесь аналогична – коронавирус. Правда, инициаторам еще предстоит провести некоторый комплекс доработок, дабы обычные водители не сталкивались с очередями и другими сложностями.