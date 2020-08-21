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21 авг 2020

Проверять на алкоголь при замене прав не будут

Проверять на алкоголь при замене прав не будут

Минздрав России подготовил финальную редакцию приказа по введению с 1 января 2021 года нового порядка получения медсправок при получении и обмене водительских прав. Обязательных тестов на алкоголизм не будет. Через них придется пройти только тем, у кого врачи обнаружат признаки хронического алкоголизма, наркомании и других опасных болезней

Первый вариант поправок к приказу № 344Н был подготовлен в конце 2019 года. Ведомство собиралось ввести новый обязательный тест на хронический алкоголизм (наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — CDT-маркера). Однако накануне вступления в силу правила жестко раскритиковал президент, поскольку новые обязательные тесты могли привести к кратному (с 300–500 руб. до 3–5 тыс. руб.) удорожанию медсправок. Минздрав оперативно перенес срок вступления нововведения на 1 июля 2020 года, затем — на 1 января 2021-го, пообещав переписать уже утвержденный документ.

В финальной редакции обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» отменено. Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

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Drom

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