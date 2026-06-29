Путин подписал закон о новом порядке рассмотрения административных дел после ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единый порядок рассмотрения административных дел, возбужденных по одному факту дорожно-транспортного происшествия, но по разным статьям КоАП РФ

Согласно новым нормам, судья, рассматривающий дело по статье 12.24 КоАП РФ о причинении вреда здоровью в результате ДТП, сможет истребовать материалы другого административного дела, связанного с тем же происшествием. Это касается, в частности, нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу.

На период рассмотрения срок давности привлечения к административной ответственности по истребованному делу будет приостанавливаться до вынесения окончательного решения. Если в ходе проверки выяснится, что материалы относятся к другому лицу или иному происшествию, судья вернет их обратно.

Кроме того, документ устанавливает порядок приостановления и последующего возобновления исполнения административного наказания по таким делам. Также закон закрепляет обязанность направлять копии вынесенных постановлений всем заинтересованным сторонам.

