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17 июн 2022

Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома

Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг поставил задачу до 1 сентября разработать и утвердить новую стратегию развития автопрома

Как сообщают "РИА-Новости", президент напомнил министерству транспорта и промышленникам о необходимости соблюдения суверенитета российского автопрома - необходимо сделать так, чтобы в будущем все инженерные разработки, интеллектуальные объекты и ноу-хау должны быть российскими. С другой стороны глава государства отметил, что необходимо сконцентрироваться  на развитии - основой для этого должны стать качественные и доступные машины — их появлению будут способствовать снижение цен на металл и укрепление рубля.

Любопытно, что до конца года на данную отрасль будет выделено около двадцати миллиардов бюджетных средств в качестве поддержки.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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