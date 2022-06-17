Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг поставил задачу до 1 сентября разработать и утвердить новую стратегию развития автопрома

Как сообщают "РИА-Новости", президент напомнил министерству транспорта и промышленникам о необходимости соблюдения суверенитета российского автопрома - необходимо сделать так, чтобы в будущем все инженерные разработки, интеллектуальные объекты и ноу-хау должны быть российскими. С другой стороны глава государства отметил, что необходимо сконцентрироваться на развитии - основой для этого должны стать качественные и доступные машины — их появлению будут способствовать снижение цен на металл и укрепление рубля.

Любопытно, что до конца года на данную отрасль будет выделено около двадцати миллиардов бюджетных средств в качестве поддержки.