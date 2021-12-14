Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2021

QR-коды в транспорте - это возможно?

QR-коды в транспорте - это возможно?

Вполне, Госдума на днях планировала обсуждение подобного законопроекта, однако, планы были скорректированны

Сообщается, что рассмотрение законопроекта было снято с повестки дня по причине общественного недовольства среди жителей столицы и регионов. Это не означает, что законотворцы полностью отказываются от инициативы- документ будет направлен на доработку, а рассмотрение Думой пройдет в феврале.

«Мы видим, что над ним [законопроектом] надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и еще раз детально изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом». Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо решить в интерессах пассажиров», — цитирует РБК главу комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lancia определила для себя эталон - это Mercedes

14 декабря 2021

Илон Маск стал человеком года

14 декабря 2021

Одна из крупнейших дилерских сетей России прекращает свое существование

14 декабря 2021

Российскому автомобильному рынку предрекают падение

13 декабря 2021
Nissan Pathfinder (2022)

Когда в Россию приедет новый Nissan Pathfinder?

13 декабря 2021

В Москве повысят стоимость парковки

13 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Mohave - kia mohave (2020) от томагавка к автопилоту Тест драйв
12 декабря 2021

KIA Mohave
"От томагавка к автопилоту (часть 2)"
Genesis G70 - genesis g70 (2021) расправляет крылья и учится летать
Тест драйв
09 декабря 2021

Genesis G70
"Новый Genesis G70 расправляет крылья и учится летать"
Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) с чистого листа
Тест драйв
06 декабря 2021

Chevrolet TrailBlazer
"Из хорошей семьи"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 8 0