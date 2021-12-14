QR-коды в транспорте - это возможно?

Вполне, Госдума на днях планировала обсуждение подобного законопроекта, однако, планы были скорректированны

Сообщается, что рассмотрение законопроекта было снято с повестки дня по причине общественного недовольства среди жителей столицы и регионов. Это не означает, что законотворцы полностью отказываются от инициативы- документ будет направлен на доработку, а рассмотрение Думой пройдет в феврале.

«Мы видим, что над ним [законопроектом] надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и еще раз детально изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом». Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо решить в интерессах пассажиров», — цитирует РБК главу комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева