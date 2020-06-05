Ради скидок водители готовы на раскрытие персональных данных

В России водители готовы передавать данные о своих автомобилях в обмен на скидки на бензин или страховку

В России больше половины водителей (54%) готовы предоставить доступ к данным о своем автомобиле в обмен на различные скидки. Соответствующий опрос провела рабочая группа НТИ «Автонет», сообщает РБК. Всего в исследовании приняли участие более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.

Так, 36% водителей готовы раскрыть свои персональные данные в обмен на скидку на автомобильную страховку. Еще 29% за предоставляемую информации хотели бы получить льготы при покупке на топливо. Кроме этого, 12% настояли на снижении платы за парковку, а 10% — на дисконт на проезд по платным дорогам. Сидки на помощь на дорогах выбрали 8% автомобилистов, а услуги автосервиса — 5%.