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2 июл 2019

Radical выпустит суперкар для обычных дорог

Radical выпустит суперкар для обычных дорог

Эта фирма известна, в первую очередь, созданием скоростных прототипов для гонок в Ле-Мане. По всей видимости, компания решила расширить свою сферу деятельности и объявила о создании дорожного суперкара

Radical Sportscars пока не раскрывает подробности о модели. Известно лишь то, что при создании Rapture, именно так будет называться новинка, инженеры использовали свой многолетний опыт в автоспорте из области аэродинамики и силовых агрегатов. В пресс-службе компании заявили, что это позволило добиться «феноменальных характеристик».

По единственному тизеру, опубликованному компанией, можно предположить, что Radical Rapture не изменит общей концепции фирмы и будет выдержан в стиле спортивных прототипов. Онлайн-презентация суперкара запланирована на четверг, 4 июля. А уже на выходных он примет участие в соревнованиях по скоростному подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

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