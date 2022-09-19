RAM 1500 останется без дизеля

Полноразмерные пикапы RAM 1500 скоро останутся без дизеля. Гендиректор компании Майк Коваль-младший подтвердил, что RAM взял курс на полную электрификацию.

Надо сказать, что до 2014 года пикапы оснащались только бензиновыми двигателями, но потом под капотом появилась и альтернатива – шестицилиндровый 265-сильный турбодизель. Отметим, что только General Motors развивает дизельные моторы в сегменте среднемоторных пикапов. Даже Ford отказался от данных разработок в прошлом году.

Любопытно, что RAM оставит дизели в линейке тяжелых пикапов. Тот же RAM 3500 оснащается мощным 6-литровым турбодизелем, крутящий момент которого составляет 1458 Ньютон-метров.