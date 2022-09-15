Ram выпустит дешевый пикап

Марка продолжает нас удивлять – сперва планами по производству электрического пикапа Ram, а теперь – намерениями выпустить среднеразмерный пикап.

Разумеется, эти планы возникли не на пустом месте – Stellantis очень волнует успех конкурентов, а именно компании Ford и модели Maverick. Продажи этого грузовичка начались не так давно, но за ними уже выстраиваются очереди. Соответственно руководство Ram и Stellantis не желает упускать «лакомый» сегмент рынка.

Как заявил глава бренда Майк Коваль изданию Autoblog, обусловлено намерение активным развитием этого направления, и Ram намерена в развитии поучаствовать. При этом глава Ram не уточнил, какую именно платформу планируется использовать для разработки конкурента Maverick, хотя и упомянул возможности материнского концерна.