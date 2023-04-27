Range Rover оснастили электромотором

Казалось бы, что интересного в конверсионном проекте? Все просто – «Рейндж» здесь не простой, а исторический – модель первого поколения из семидесятых годов.

Собственно, перед нами проект ателье Inverted и сделан он по канонам рестомодов. Этим термином называют глубокий тюнинг классических автомобилей, в котором сочетаются оригинальный экстерьер и современная «техническая начинка».

Стандартные ДВС и коробка передач демонтированы, вместо них установлен электромотор от Tesla — который развивает около четырехсот лошадиных сил. Полный привод и подвеска остались штатными.