Range Rover Velar обновился

Компания Jaguar Land Rover подготовила Range Rover Velar к 2022 модельному году, представив легкое обновление и лимитированную спецверсию.

Под термином «легкое обновление» мы подразумеваем появление четырнадцати новых оттенков в палитре окраски и обновление мультимедийной системы, которая теперь может обновляться по воздуху. Расширился и набор водительских ассистентов – была добавлена технология адаптивного круиз-контроля совместно с технологией адаптивного рулевого управления. Важный нюанс, камера заднего вида теперь предлагается и в базовой комплектации.

В техническом же плане нет никаких изменений. Автомобиль по прежнему предлагается с двухлитровым и трехлитровым бензиновыми двигателями, а также трехлитровым турбодизельным движком.