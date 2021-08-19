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19 авг 2021

Range Rover Velar обновился

Range Rover Velar обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar Land Rover подготовила Range Rover Velar к 2022 модельному году, представив легкое обновление и лимитированную спецверсию.

Под термином «легкое обновление» мы подразумеваем появление четырнадцати новых оттенков в палитре окраски и обновление мультимедийной системы, которая теперь может обновляться по воздуху.  Расширился и набор водительских ассистентов – была добавлена технология адаптивного круиз-контроля совместно с технологией адаптивного рулевого управления. Важный нюанс, камера заднего вида теперь предлагается и в базовой комплектации.

В техническом же плане нет никаких изменений. Автомобиль по прежнему предлагается с двухлитровым и трехлитровым бензиновыми двигателями, а также трехлитровым турбодизельным движком.

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