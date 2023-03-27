Раскрыта информация о новинке концерна Stellantis

Концерн Stellantis устроил для своих североамериканских дилеров закрытую конференцию в Лас-Вегасе, на которой рассказал о ближайшем будущем брендов Dodge, Ram, Jeep и Chrysler

Разумеется, на мероприятии были и инсайдеры зарубежных СМИ, которые теперь спешат поделиться всей информацией. Итак, во-первых, концерн откажется сразу от трех продуктов. Первые два – автомобили. Речь идет о седане Chrysler 300 и внедорожнике Dodge Durango.

Причем Durango не уйдет в историю окончательно – у модели будет преемник, некая машина с кодовым названием Stealth. Подробностей здесь мало, мы знаем лишь то, что она получит рамную конструкцию и трехрядную компоновку салона.

Третий продукт, который снимут с производства – мощный двигатель V8 Hemi.

