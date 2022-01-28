Раскрыты сроки начала продаж отечественного электрокара «Кама-1»

Компактный сити-кар «Кама-1» может выйти на российский рынок в 2024-2025 годах, сообщил в интервью RTVI глава КамАЗа Сергей Когогин

Интересно, что выпускать машину будет сторонняя компания «АО Кама», которая лишь частично принадлежит КамАЗу. Большая часть акций принадлежит сторонним инвесторам, например, Рубену Варданяну – одному из богатейших людей России.

Объявлено, что серийная версия будет больше своего прототипа, а самое главное – мощнее. Если концепт Кама-1 обладал 109-сильной силовой установкой, то товарные экземпляры будут оснащаться уже 150-сильным мотором. Запас хода у серийной машины будет также больше – 450 километров против 250 у прототипа.

Любопытно, но в первое время КамАЗ не планирует продавать машину частным лицам. Производитель сосредоточится на сотрудничестве со службами такси и каршеринга. Пока неизвестно, на какой площадке будет запущено производство: завод для «Камы-1» могут построить с нуля или же приобрести уже существующее предприятие.

