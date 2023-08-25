Раскрыты технические характеристики пикапа Sollers

В ряде российских СМИ появилась информация от официального источника российского завода Sollers касательно технических характеристик будущего пикапа на базе JAC T6

Ожидается, что пикап будет оснащен дизельной рядной «четверкой» объемом 2,0 л. Такой же мотор устанавливается на легковой грузовичок Argo. Мощность составляет 130 л.с. и 288 Нм крутящего момента. Позже появится альтернативный 2-литровый бензиновый турбомотор. Предположительная мощность - 177 л.с. и 290 Нм. Трансмиссия в обоих случаях 6-ступенчатая «механика». Привод - полный.

На данный момент китайский JAC T6 образца 2015 года продается от 2 650 000 рублей. Его габариты составляют: 5325/1880/1830 мм., а колесная база - 3090 мм. Грузоподъемность составляем 800 кг.