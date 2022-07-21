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21 июл 2022

Раскрыто название нового уникального Rolls-Royce

Раскрыто название нового уникального Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили этого бренда и так можно назвать уникальными и штучными, но есть клиенты, которым обычного "Роллса" мало - подавай что-то неординарное. Собственно, для таких людей в структуре компании существует целое подразделение Coachbuild, которое строит автомобили с уникальными кузовами.

На данный момент в портфолио ателье существует две модели- Первенцем ателье в 2017 году стала модель Sweptail, которую построили в штучном экземпляре. Вторая модель, Boat Tail, стала уже мелкосерийной - ее построили в количестве трех штук.  Каждая машина построена на агрегатах седана Phantom, но кузова не имеют ни одной общей детали с серийным продуктом.

Собственно, совсем скоро свет должна увидеть и третья модель ателье -  буквально на днях компания Rolls-Royce подала в европейское Управление интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака Droptail.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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