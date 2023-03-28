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28 мар 2023

Распространение дорожных камер в регионах осложняется

Распространение дорожных камер в регионах осложняется

В Совете Федерации прошло профильное мероприятие, на котором представили анализ проблем применения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в субъектах РФ

Оказывается между полицией и региональными властями не налажено нормальное межведомственное взаимодействие. Правоохранительные органы  не всегда оперативно делятся с операторами дорожных камер персональной информацией нарушителей. В результате постановления выносятся с задержкой и почти сразу теряют свою силу – по причине допустимого срока давности привлечения к ответственности.

Для решения этой проблемы на законодательном уровне планируют  увеличить срок  действия штрафов, выносимых с камер,  с двух месяцев до одного года.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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