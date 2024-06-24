Рассекречен дизайн обновленного Geely Emgrand

Компания Geely опубликовала изображения обновленного седана Emgrand. Продажи начнутся в ближайшие недели

Новый Emgrand внешне трудно отличить от предыдущей версии. Бросаются в глаза только серебряные шильдики, но дизайнеры также слегка доработали бампера, решетку радиатора и оптику. Также автомобилю достались новые дизайны колесных дисков диаметрами 15, 16 или 17 дюймов в зависимости от комплектации. Отмечается, что оснащение было полностью пересмотрено, но детали пока не раскрывают. Нет и изображений интерьера.

Под капотом, как и прежде, 1,5-литровый турбомотор мощностью 127 л.с. и 152 Нм крутящего момента. В российской спецификации данный агрегат дефорсирован до 122 л.с. В паре с ним предложена 5-ступенчатая “механика” или 6-ступенчатый “автомат”. Привод - передний.