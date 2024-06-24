Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2024

Рассекречен дизайн обновленного Geely Emgrand

Рассекречен дизайн обновленного Geely Emgrand
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала изображения обновленного седана Emgrand. Продажи начнутся в ближайшие недели

Новый Emgrand внешне трудно отличить от предыдущей версии. Бросаются в глаза только серебряные шильдики, но дизайнеры также слегка доработали бампера, решетку радиатора и оптику. Также автомобилю достались новые дизайны колесных дисков диаметрами 15, 16 или 17 дюймов в зависимости от комплектации. Отмечается, что оснащение было полностью пересмотрено, но детали пока не раскрывают. Нет и изображений интерьера.

Под капотом, как и прежде, 1,5-литровый турбомотор мощностью 127 л.с. и 152 Нм крутящего момента. В российской спецификации данный агрегат дефорсирован до 122 л.с. В паре с ним предложена 5-ступенчатая “механика” или 6-ступенчатый “автомат”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed VX (2024)

На бывшем заводе Mercedes-Benz наладят сборку кроссоверов Exeed

24 июня 2024

Плохие продажи Nissan привели к закрытию завода в Китае

24 июня 2024
Fengyun T6 (2024)

В Китае начали продавать гибридную версию Jaecoo J7

24 июня 2024

Китайский экспорт автомобилей вырос в этом году на 26%

24 июня 2024

Zeekr запретил продавать свои автомобили в России и Белоруссии

21 июня 2024

Zeekr анонсировал 6 новых автомобилей

21 июня 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone re5 английский стиль Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"

Написано новостей:

3 4 7 9 5