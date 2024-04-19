Рассекречен дизайн первого совместного электромобиля Honda и Dongfeng - Lingxi L

Марка Lingxi, созданная совместно компаниями Honda и Dongfeng, готовит к дебюту свою первую модель - электрический седан Lingxi L. Автомобиль покажут на Пекинском автосалоне в конце этого месяца

В плане дизайна серийная версия практически не будет отличаться от концепта, представленного в сентябре прошлого года. Главная фишка Lingxi L - светодиодные полосы на порогах и капоте. Основные блоки фар растянулись во всей ширине и дополнены треугольными ходовыми огнями по краям переднего бампера. В таком же стиле оформлены и стоп-сигналы в задней части автомобиля. По габаритам Lingxi L сопостовим с Aion S Max : 4833/1844/1504 мм., при колесной базе в 2731 мм.

В салоне будет установлен цифровой кластер, включающий приборную панель, два экрана мультимедийной системы, а также два дисплея камер заднего вида. Оснащение также включает круглый мультируль, проекционный экран, 128-цветовую подсветку, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку, а также системы помощи водителю. О силовой установке информации немного. Известно, что автомобиль получит один электромотор мощностью 218 л.с.