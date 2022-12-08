Рассекречен флагманский Chery Tiggo 9

Китайские СМИ опубликовали фотографии нового флагманского кроссовера Chery, который получит наименование Tiggo 9

Скажем сразу – все снимки являются неофициальными, так как дебют новинки состоится лишь через год. Впрочем, практически вся информация о машине известна уже сейчас. К примеру, все агрегаты будут позаимствованы у Tiggo 8. Речь идет о двухлитровом 254-сильном моторе, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

Что касается дизайна, то профиль Tiggo 9 характерен необычными для Chery плавными линиями. При этом некоторые европейские эксперты уже высказали мнение о том, что над дизайном работали специалисты Jaguar-Land Rover, так как у Tiggo 9 прослеживается некоторая схожесть с Range Rover Velar и Jaguar F-Pace.