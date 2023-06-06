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6 июн 2023

Рассекречен новый RAM Rampage

Рассекречен новый RAM Rampage
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ram впервые опубликовала изображения, раскрывающие экстерьер нового пикапа – самого компактного в модельной линейке

Промо-материалы показывают, что пикап получит очень динамичный силуэт, который похож на спортивные юты (легкие пикапы с несущим кузовом) вроде Hyundai Santa Cruz, при этом узнаваемые черты, которые присущи старшим «Рамам» здесь на месте – огромная решетка радиатора, рельефный капот и т.д.

В техническом плане автомобиль тоже будет близок к вышеупомянутым ютам – рамы здесь нет, используется несущий кузов.  Что касается моторов, то они будут заимствованы у Jeep Wrangler. В частности речь идет о двухлитровом турбомоторе, который развивает 270 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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