Рассекречен новый RAM Rampage

Компания Ram впервые опубликовала изображения, раскрывающие экстерьер нового пикапа – самого компактного в модельной линейке

Промо-материалы показывают, что пикап получит очень динамичный силуэт, который похож на спортивные юты (легкие пикапы с несущим кузовом) вроде Hyundai Santa Cruz, при этом узнаваемые черты, которые присущи старшим «Рамам» здесь на месте – огромная решетка радиатора, рельефный капот и т.д.

В техническом плане автомобиль тоже будет близок к вышеупомянутым ютам – рамы здесь нет, используется несущий кузов. Что касается моторов, то они будут заимствованы у Jeep Wrangler. В частности речь идет о двухлитровом турбомоторе, который развивает 270 лошадиных сил.