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2 июл 2024

Рассекречен универсал Neta S от Hozon Auto

Рассекречен универсал Neta S от Hozon Auto
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появилась подробная информация о предстоящем универсале Neta S от китайской компании Hozon Auto. Продажи модели начнутся в августе. Предварительно стоимость будет начинаться от 150 000 юаней (примерно 1 770 000 рублей)

Универсал Neta S базируется на модернизированной платформе Shanhai 2.0. Стандартная заднеприводная электрическая версия получит один электромотор мощностью 272 л.с. Полноприводная модификация будет оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 504 л.с. Neta S предложат и в виде гибрида с 1,5-литровым ДВС и 272-сильным электродвигателем. Он будет оснащаться аккумулятором емкостью 31,7 или 43,9 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас на электротяге составит 185 км по циклу CLTC.

В плане дизайна универсал Neta S практически ничем не отличается от седана, который вывели на рынок в 2022 году. Точные габариты автомобиля:  4980х1980х1480 мм. при колесной базе в 2980 мм. Штатно автомобиль получит 19-дюймовые колесные диски. Изменений в интерьере не будет, кроме немного по-другому оформленного центрального тоннеля.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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