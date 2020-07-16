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16 июл 2020

Рассекречена серийная версия очень дешёвого электрокара от Renault

Рассекречена серийная версия очень дешёвого электрокара от Renault
Автор фото: фирма-производитель

Нидерландские СМИ опубликовали патентные изображения хэтчбека Spring — суперкомпактного электрокара от компании Dacia (входит в состав Renault) для рынков Европы. Новинка будет представлена уже в этом году

Электрокар на изображениях — серийное воплощение концепта Spring, который дебютировал в марте 2020 года. Визуально товарная версия отличается упрощённой конфигурацией оптики и отсутствием защитной серебристой накладки на бампере.

Spring является копией пятиместного электрокара Renault K-ZE, продающегося в Китае. Технические характеристики серийной машины не представлены. Габаритная длина концепта Spring составляла 3,7 метра, а запас хода — около 200 километров (цикл WLTP).

Силовую установку Spring может позаимствовать у K-ZE. Электрокар для китайского рынка оснащён 45-сильным электромотором, расположенным на передней оси, и аккумулятором ёмкостью 26,8 кВт⋅ч, который заряжается на 100% за четыре часа. Максимальная скорость китайского варианта составляет 105 км/ч, запас хода на одной зарядке — 250 километров (цикл NEDC). 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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