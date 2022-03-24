Рассекречены характеристики российских электрокаров Evolutе

Мы уже писали о том, что Evolute станут первыми массовыми российскими электрокарами, опередив проекты от завода КамАЗ. Теперь же мы знаем и технические характеристики автомобилей

В семействе Evolute будет четыре машины. Первая – седан I-Pro. Он будет оснащен одним 150-сильным электрическим мотором. Разгон до сотни у автомобиля будет занимать девять секунд ровно, а запас хода составит 420 километров. Вторая новинка – минивэн I—Van. Здесь под капотом будет также трудиться один электромотор, мощностью в 123 лошадиные силы. Запас хода схож с седаном и составит те же 420 километров.

Двумя остальными моделями станут кроссоверы – компактный и крупноразмерный. Силовая установка первого автомобиля будет состоять из 163-сильного электромотора. Другие характеристики здесь не разглашаются. Топовый кроссовер будет представлен в двухмоторной модификации. Мощность- 693 лошадиные силы. Максимальная скорость -230 километров в час.