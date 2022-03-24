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24 мар 2022

Рассекречены характеристики российских электрокаров Evolutе

Рассекречены характеристики российских электрокаров Evolutе
Автор фото: фирма-производитель

Мы уже писали о том, что Evolute станут первыми массовыми российскими электрокарами, опередив проекты от завода КамАЗ. Теперь же мы знаем и технические характеристики автомобилей

В семействе Evolute будет четыре машины. Первая – седан I-Pro. Он будет оснащен одним 150-сильным электрическим мотором. Разгон до сотни у автомобиля будет занимать девять секунд ровно, а запас хода составит 420 километров.  Вторая новинка – минивэн I—Van. Здесь под капотом будет также трудиться  один электромотор, мощностью в 123 лошадиные силы.  Запас хода схож с седаном и составит те же 420 километров.

Двумя остальными моделями станут кроссоверы – компактный и крупноразмерный.  Силовая установка первого автомобиля будет состоять из 163-сильного электромотора. Другие характеристики здесь не разглашаются. Топовый кроссовер будет представлен в двухмоторной модификации. Мощность- 693 лошадиные силы. Максимальная скорость -230 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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