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17 дек 2020

Разбитый «Корвет» починили лапшой

Разбитый «Корвет» починили лапшой

Думается, что читатели Motorpage знакомы с этим трендом, где люди чинят любую поломку (трещины, дыры и т.д.) при помощи Доширака. Теперь эта технология применяется и в ремонте транспортных средств

Дано: разбитый Chevrolet Corvette, точнее сказать, помятая дверь на нем и цель - ее починить.  Как будем решать задачу? Выправкой? Жестяными работами? Рихтовкой? Трижды нет – мы воспользуемся лапшой быстрого приготовления и клеем. Смешно? Однозначно, но именно так поступила парочка американских блогеров.

Они взяли десять пачек условного Доширака, смазали брикеты специальным термическим клеем и засунули их в полость поврежденной двери. Лишнее было срезано, сама лапша – зашпаклевана, а поверхность выровнена. Финальный аккорд – подкраска аэрозольным баллончиком. Как позже признались кудесники, такой ремонт позволил сэкономить им около полутора тысяч долларов. Мы же, пожалуй, дадим другой совет – если нет денег на содержание и ремонт спорткара, то лучше его вообще не покупать.

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