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24 май 2023

Разрабатывается закон об изготовлении аналогов зарубежных деталей

Разрабатывается закон об изготовлении аналогов зарубежных деталей

К внесению в Госдуму готовится законопроект, легализующий производство в России аналогов запчастей для импортных автомобилей.

По мнению чиновников, российская промышленность способна обеспечить производство деталей-аналогов, качеством не уступающих зарубежным. Однако, всю эту деятельность необходимо сертифицировать и регламентировать.  Инициативу уже одобрили несколько автопроизводителей.

В частности АвтоВАЗ заявил, что концерн готов использовать аналоги запчастей из России, чтобы в полной мере выполнять обязательства по обслуживанию машин иностранных марок – Renault и Nissan.

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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