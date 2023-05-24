Разрабатывается закон об изготовлении аналогов зарубежных деталей

К внесению в Госдуму готовится законопроект, легализующий производство в России аналогов запчастей для импортных автомобилей.

По мнению чиновников, российская промышленность способна обеспечить производство деталей-аналогов, качеством не уступающих зарубежным. Однако, всю эту деятельность необходимо сертифицировать и регламентировать. Инициативу уже одобрили несколько автопроизводителей.

В частности АвтоВАЗ заявил, что концерн готов использовать аналоги запчастей из России, чтобы в полной мере выполнять обязательства по обслуживанию машин иностранных марок – Renault и Nissan.