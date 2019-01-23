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23 янв 2019

Разработана нейрокепка для водителей

Разработана нейрокепка для водителей

Российские ученые НТИ «Нейронет» разработали специальный головной убор для водителей, который не даст им заснуть. Так что теперь за безопасность дорожного движения можно не переживать

Головной убор представляет собой обычную кепку, которая оборудована системой контроля водителя. Она, в свою очередь, умеет фиксировать утомление, потерю концентрации, а также следить за мышечной активностью водителя. Если вдруг, по какой-то причине, водитель начнет засыпать, устройство подаст громкий звуковой сигнал, который сможет его взбодрить. Также к головному убору прилагается специальный браслет, который измеряет кардиограмму и вибрирует в случае снижения пульса.

Надо отметить, что «умная кепочка» входит в полноценный комплекс системы контроля бодрствования для водителей общественного транспорта. Туда, например, входят специальные камеры, которые фиксируют состояние водителя. Если он подает признаки того, что сон овладевает им все больше и больше, то устройство предупредит громкими сигналами. Интересно, что весь комплекс находится на стадии испытаний. В рамках пилотного проекта в Новгородской области нейрокепками для водителей уже оснастили шесть школьных автобусов.

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При написании новости использовалась информация:
Известия, РБК

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