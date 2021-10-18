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18 окт 2021

Разработка дешевых моделей концерна Volkswagen полностью перешла к Skoda

Разработка дешевых моделей концерна Volkswagen полностью перешла к Skoda
Автор фото: фирма-производитель

У немецкого концерна существует платформа MQB-A0 – на ней производятся все бюджетные автомобили марок, которые входят в конгломерат.  До сегодняшнего дня все проекты здесь курировались руководством Volkswagen, но теперь принято решение передать все бразды правления компании Skoda.

MQB-A0 — это шасси для недорогих автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (т.е. электроустановка не предполагается). Целевыми рынками для машин на новой базе в пресс-службе Volkswagen называют Россию, Индию, Африку, страны Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку. Собственно, теперь чехи будут создавать на данной «тележке» машины и под своим брендом, и под маркой Volkswagen, кроме того, дальнейшее развитие этой агрегатной базы также делегировано Шкоде.  То модернизацией будут также «рулить» специалисты Skoda.

В данный момент на платформе MQB-A0 создано уже приличное количество моделей- Skoda Slavia, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq и многие другие. К сожалению, в России не представлено ни одной модели, которые базируются на данной архитектуре. К примеру, в отношении Skoda Kushaq глава марки в России, Ян Прохазка, говорил, что модель создавалась специально для рынка Индии, а адаптация кроссовера под российские условия потребует серьезных средств, которые производитель жертвовать не намерен.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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