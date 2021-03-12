Разработкой нового Jeep займутся школьники

Молодым талантам дают волю воображению, да настолько, что машина может оказаться летающей или плавающей

Альянс Stellantis, в который и входит марка Jeep, запустил дизайнерский конкурс для старше-классников США. Конкурсным заданием стал проект электриче¬ского Jeep из ближайшего будущего. Полет фантазии может быть большим – организаторы заявляют, что автомобильные художники могут нарисовать хоть машину на гусеничном ходу. Условие только одно – автомобиль должен обладать электрической силовой установкой.

Победитель получит стажировку в команде дизайнеров Stellantis. Вот что любопытно, основателем конкурса является Марк Тростле - глава автомобильного ателье Mopar Design. Он начал свою карьеру с аналогичного конкурса и теперь хочет подарить шанс и другим.