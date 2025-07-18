Реальный запас хода Xiaomi YU7 оказался на треть меньше заявленного

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 Max 2026 года выпуска не подтвердил в реальных условиях заявленный производителем запас хода. В ходе независимого испытания автомобиль смог проехать лишь 492 километра против официальных 750 км по циклу CLTC

Тест проводился в максимально приближенных к китайским повседневным условиях: двухполосная трасса длиной 84 км, температура воздуха около +30 °C, режим Comfort, два человека в салоне, скорость около 100 км/ч. После полного разряда батареи итоговый пробег составил 492 километра. Это примерно на 35% меньше паспортных цифр.

Для понимания разницы стоит учитывать, что китайский цикл CLTC сам по себе отличается от более строгого европейского WLTC и зачастую показывает завышенные результаты на 15–25%. Тем не менее разрыв между паспортным и фактическим пробегом у Xiaomi YU7 Max оказался особенно заметным.

Средний расход энергии во время теста составил 20,2 кВт*ч на 100 километров. Зарядка от 0% до 100% потребовала 37 минут, а до 70% около 14 минут, что соответствует заявленным характеристикам производителя.

