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14 янв 2025

Реформу аккредитации техосмотра автотранспорта было решено отложить

Реформу аккредитации техосмотра автотранспорта было решено отложить

Стало известно, что Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, по которому функци аккредитации операторов техосмотра автотранспорта переходят от Российского союза автостраховщиков (РСА) Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации)

Соответствующий документ был внесен в Госдуму группой сенаторов в мае 2023 года, а рассмотрение законопроекта должно было состояться 14 января. Однако Госдума отклонила его по рекомендациям комитета по транспорту.

Согласно проекту, кроме передачи полномочий Росаккредитации, операторы должны были пройти переаккредитацию за 6 месяцев и каждый год платить за поддержание статуса аккредитации. В своем заключении комитет отметил, что реформа несет финансовые и организационные риски. По мнению депутатов, действующая система аккредитации полностью справляется с задачами, а передача функций Росаккредитации потребует значительных денежных средств и увеличения штата ведомства, что не предусмотрено бюджетом.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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