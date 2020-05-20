Автомобильный портал Motorpage
20 май 2020

Реформу экзамена на права с отказом от «площадки» отложили

Реформу экзамена на права с отказом от «площадки» отложили

1 октября 2020 года должен был вступить в силу новый порядок получения прав: вместо трех этапов экзамена планировали сделать два. Однако нововведения отложили до 1 апреля 2021-го. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 мая

Перенос связан с пандемией и введенными ограничениями. Автошколы не набирают новых учебных групп. При этом до сих пор неясно, когда ситуация поменяется. В связи с этим к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям, пишет «Российская газета».

В середине апреля введение новых правил сдачи экзаменов на водительские права предложило перенести Минэкономразвития России. Инициативу в ведомстве аргументировали негативными экономическими последствиями в и без того непростое время. Новая схема экзамена на водительские права предполагает исключение из практической части этапа «площадка» и введение единого испытания в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Также она подразумевает уход от штрафной балльной системы при сдаче практического испытания. Существуют пять штрафных баллов — если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X3 M Competition 2020

BMW отправит на сервис автомобили в России из-за ремней безопасности

20 мая 2020

В ГИБДД Москвы рассказали о приеме экзаменов после окончания самоизоляции

20 мая 2020

Илон Маск заявил, что полноценный автопилот увеличит цену любой Теслы вдвое

20 мая 2020

Паркуйте машину под солнцем. Дезинфекция!

20 мая 2020

Euro NCAP пересмотрел правила краш-тестов

20 мая 2020
Suzuki Swift Sport 2020

Suzuki Swift обновился

20 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"

Написано новостей:

2 5 8 4 9