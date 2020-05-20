Реформу экзамена на права с отказом от «площадки» отложили

1 октября 2020 года должен был вступить в силу новый порядок получения прав: вместо трех этапов экзамена планировали сделать два. Однако нововведения отложили до 1 апреля 2021-го. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 мая

Перенос связан с пандемией и введенными ограничениями. Автошколы не набирают новых учебных групп. При этом до сих пор неясно, когда ситуация поменяется. В связи с этим к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям, пишет «Российская газета».

В середине апреля введение новых правил сдачи экзаменов на водительские права предложило перенести Минэкономразвития России. Инициативу в ведомстве аргументировали негативными экономическими последствиями в и без того непростое время. Новая схема экзамена на водительские права предполагает исключение из практической части этапа «площадка» и введение единого испытания в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Также она подразумевает уход от штрафной балльной системы при сдаче практического испытания. Существуют пять штрафных баллов — если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.