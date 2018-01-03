Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о финансировании дорожной отрасли в российских регионах. Всего в рамках межбюдженого трансферта 36 регионов получает 31,25 миллиардов рублей.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что «средства предоставляются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Теоретически деньги должны пойти на строительство новых дорог. Однако, суммы не настолько большие, а ситуация с дорогами в регионах, которые их получат, настолько плохая, что их не хватит даже на ремонт.

Больше всего денег получит Самарская область — 1,6 миллиард рублей, следом идут Кемеровская область — 1,5 миллиард рублей, Татарстан — 1,5 миллиард рублей, а Башкирия, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Воронежская, Новосибирская, Омская, Саратовская и Челябинская области получат по одному миллиарду рублей.