Рельсы, шпалы и камеры

С 28 марта начнут действовать поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», которые обяжут владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования оборудовать переезды видеокамерами, которые смогут автоматически фиксировать нарушение правил пересечения автомобилистами железнодорожных путей

К текущему моменту уже 250 переездов оборудованы автоматическими камерами. До конца 2019 года к этому количеству добавится еще 130 устройств. Зафиксированные комплексами фото- и видеофиксации нарушения будут поступать в ГИБДД, где примут решение о вынесении штрафа или лишении прав.

За первый проезд на красный свет (или под закрывающийся шлагбаум) ГИБДД выпишет штраф в 1000 рублей или лишит нарушителя права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев. При повторном нарушении срок запрета возрастет до одного года. При обгоне на переезде или ближе чем за 100 метров до него грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев