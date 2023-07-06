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6 июл 2023

Renault 5 вышел на тесты в серийном исполнении

Renault 5 вышел на тесты в серийном исполнении

Компания Renault планирует начать продажи электрокара 5 только в следующем году, но его уже испытывают в серийном кузове.

Пусть на фотографиях, которые оказались в распоряжении фотошпионов, можно заметить, что тестовые машины затянуты в плотный камуфляж, но также видно, что общая стилистика и форм-фактор отсылают нас к историческому предшественнику из семидесятых годов. От концепта, которого показали публики в 2021 году, отличий также будет немного.

Характеристики машины не сообщаются, мы знаем лишь то, что он станет заменой электрокара Zoe.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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