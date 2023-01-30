Renault «прогнулся» перед Nissan

Концерн Renault согласился пойти на уступки в переговорах с Nissan о реструктуризации альянса. Французская компания готова сократить свой капитал с 45 до 15 процентов

Почему мы заостряем внимание на эти цифрах. Объясняем – теперь обе фирмы будут находится в статусе равноправных партнеров, так как размер их акционных портфелей станет идентичным. Любопытно, но японская сторона уже готова заниматься активными инвестициями во французские проекты, в частности – в компанию Ampere, созданной Renault для развития электромобильного направления бизнеса.

По данным Reuters, официально об изменениях в структуре партнёры по альянсу могут объявить 6 февраля в Лондоне после утверждения договорённостей советами директоров двух компаний.