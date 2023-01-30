Автомобильный портал Motorpage
30 янв 2023

Renault «прогнулся» перед Nissan

Renault «прогнулся» перед Nissan

Концерн Renault согласился пойти на уступки в переговорах с Nissan о реструктуризации альянса. Французская компания готова сократить свой капитал с 45 до 15 процентов

Почему мы заостряем внимание на эти цифрах. Объясняем – теперь обе фирмы будут находится в статусе равноправных партнеров, так как размер их акционных портфелей станет идентичным. Любопытно, но японская сторона уже готова заниматься активными инвестициями во французские проекты, в частности – в компанию Ampere, созданной Renault для развития электромобильного направления бизнеса.

По данным Reuters, официально об изменениях в структуре партнёры по альянсу могут объявить 6 февраля в Лондоне после утверждения договорённостей советами директоров двух компаний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Раскрыты характеристики седана Omoda для России

30 января 2023

Автомобили Lada снова начнут ржаветь?

30 января 2023

Jaguar Land Rover официально отменил сервисную поддержку машин в России

30 января 2023

Из российских аатозаводов начнут делать образовательные кластеры

30 января 2023

Omoda привезет в Россию новый седан

27 января 2023

АвтоВАЗ снова упростил "Гранту"

27 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер… Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"

Написано новостей:

3 2 3 1 6