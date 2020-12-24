Renault Duster превратили в настоящий внедорожник

В немецком ателье Prior Design взяли обычный Duster и «прокачали» его так, что даже создатель не узнает. Получился настоящий покоритель бездорожья, да еще с мощным двигателем.

Сразу отметим, что машина существует в виде виртуального проекта, однако уже заявлено, что оригинальный автомобиль строится. Конечно же, большая часть улучшений произошла с подвеской – благодаря компонентам от компании H&R у машины увеличится дорожный просвет – на два сантиметра. Его величина вырастет и за счет специальных шин BFGoodrich. Что же до двигателя, то забудьте про стандартные силовые установки – здесь будет стоять нечто монструозное мощностью в 400 лошадиных сил. Причем производитель не раскрывает, будет ли произведена полная замена или же произойдет доработка какого-либо штатного агрегата.

Внешние метаморфозы будут не менее серьезными: защитный боди-кит, силовые бампера, каркас безопасности и экспедиционный багажник. К слову, это уже второй проект ателье, созданный на базе Duster. Первый предполагал создание «асфальтового жителя» в стиле Stance.