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16 янв 2023

Renault может расстаться с Nissan

Renault может расстаться с Nissan

Франко-японский альянс существует на рынке уже два десятка лет, но даже такие крепкие связи в автомобильном бизнесе могут легко разрушиться от неправильных решений

Да альянс Renault-Nissan может не выстоять на фоне новой политики французского концерна. Поясним, Renault начинает дробить свой собственный бизнес на отдельные кластеры, делая основной упор на развитие электромобилей. В рамках своей реструктуризации французы хотят наладить сотрудничество с китайским концерном Geely по производству гибридов.

Фактически, именно этот шаг не нравится японской стороне - Nissan не желает допускать китайцев к своим технологиям - в частности к гибридам E-power.  Также японцы желают уравнять доли в альянсе - Рено на данный момент принадлежат около 43% акций Ниссана, тогда как последний владеет лишь 15% ценных бумаг своего партнёра

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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