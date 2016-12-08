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8 дек 2016

Renault начал принимать заказы на первый спорткар возрожденного бренда Alpine

Renault начал принимать заказы на первый спорткар возрожденного бренда Alpine
Автор фото: альпинкарс.ком

Пресс-служба возрожденного бренда Alpine, принадлежащего французской компании Renault, сообщает о начале приема заказов на первый автомобиль в своей новой линейке.

Французская компания Alpine, просуществовавшая 40 лет (с 1955-ого по 1995-ый годы), снова выходит на мировой рынок. Первым автомобилем, который будет предложен клиентам, станет специальная версия купе под названием Première Édition. Количество выпущенных автомобилей строго ограничено и составляет 1 955 экземпляров.

 

Для приобретения автомобиля, клиенту нужно будет установить специальное приложения для смартфона и через него внести предоплату в размере двух тысяч евро. Клиент сможет выбрать одну и трех возможных цветовых схем автомобиля (голубая, белая и черная), а также забронировать серийный номер от 0001 до 1955, если он еще не был выбран другим заказчиком. Полная стоимость автомобиля, в зависимости от выбранных опций, колеблется в пределах от 55 000 до 60 000 евро. При этом, ждать свой автомобиль клиенту придется около года.

На начальном этапе спортивное купе Alpine Première Édition будет продаваться только в 12 странах: Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии. Через два года обзавестись французским автомобилем смогут клиенты в Великобритании и Японии. В дальнейшем руководство компании планирует выходить на новые рынки.

Пока все технические характеристики, впрочем, как и внешность автомобиля, держаться в секрете. Однако, некоторые эксперты предполагают, что Alpine Première Édition будет оснащаться турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 250 л.с., который будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной КПП с системой двойного сцепления.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Autonews, Мотор

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