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10 янв 2020

Renault начинает электрификацию бюджетных моделей

Renault начинает электрификацию бюджетных моделей

Модели румынской «дочки» Renault, Dacia, переведут на электротягу уже через два-три года

Суббренд Dacia, принадлежащий компании Renault, планирует представить электрифицированные версии своих популярных моделей до 2023 года. По мнению руководителя марки Филиппа Бюро, к этому времени стоимость электрических компонентов снизится, что позволит Dacia предложить гибриды по конкурентным ценам.

Умеренные и подзаряжаемые гибриды Dacia «унаследуют» технологии электрифицированных моделей Renault. Филипп Бюро подчеркнул, что переход на бензо-электрические силовые установки не должен отпугнуть целевую аудиторию бренда, поэтому между моделями Dacia и Renault сохранится как минимум двадцатипроцентная разница в цене. Интересно, но топ-менеджер Dacia считает, что электрификация бюджетных моделей неминуема, однако, именно существующее удорожание гибридных моделей, откладывает процедуру электрификации на годы.

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