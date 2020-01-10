Renault начинает электрификацию бюджетных моделей

Модели румынской «дочки» Renault, Dacia, переведут на электротягу уже через два-три года

Суббренд Dacia, принадлежащий компании Renault, планирует представить электрифицированные версии своих популярных моделей до 2023 года. По мнению руководителя марки Филиппа Бюро, к этому времени стоимость электрических компонентов снизится, что позволит Dacia предложить гибриды по конкурентным ценам.

Умеренные и подзаряжаемые гибриды Dacia «унаследуют» технологии электрифицированных моделей Renault. Филипп Бюро подчеркнул, что переход на бензо-электрические силовые установки не должен отпугнуть целевую аудиторию бренда, поэтому между моделями Dacia и Renault сохранится как минимум двадцатипроцентная разница в цене. Интересно, но топ-менеджер Dacia считает, что электрификация бюджетных моделей неминуема, однако, именно существующее удорожание гибридных моделей, откладывает процедуру электрификации на годы.