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19 сен 2017

Renault-Nissan-Mitsubishi хочет стать крупнейшей автомобильной компанией в мире

Renault-Nissan-Mitsubishi хочет стать крупнейшей автомобильной компанией в мире

Альянс Renault-Nissan теперь официально называется Renault-Nissan-Mitsubishi, хотя схема акционирования не изменилась: «три бриллианта» по-прежнему напрямую контролируются Nissan.

Новый альянс намерен инвестировать 10 миллиардов долларов в создание электромобилей и  автономных транспортных средств. Будет создано 4 новые платформы, на которых в альянсе создадут 12 электромобилей и 40 автономных транспортных средств.

Глава альянса Карлос Гон говорит о том, что к 2022 году в мире будет ежегодно продаваться 14 миллионов транспортных средств всех брендов альянса, при этом на электрические и автономные автомобили придется около девяти миллионов!

Самый новый член альянса, компания Mitsubishi получит новые платформы и полный доступ к технологиям получит лишь с 2020 года: до этого новые модели «трех бриллиантов» будут создаваться на собственных разработках.

План у Карлоса Гона амбициозный: он хочет вывести альянс на первое место по продажам.
 

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Renault-Nissan-Mitsubishi

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