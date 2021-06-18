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18 июн 2021

Renault представила семейство компактных автомобилей

Renault представила семейство компактных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

С началом года Renault объявила о запуске нового бренда Mobilize, которому предназначается выпуск компактных электромобилей для курьерских служб и сервисов каршеринга. Теперь нам показали и первые автомобили новой марки

Три машины в разном форм-факторе. Первый - Mobilize DUO – это двухместный пассажирский электрокар для каршеринга, который очень сильно смахивает на Renault Twizzy-  в особенности способом посадки пассажира за водителем. Второй вариант - Mobilize BENTO. По сути дела перед нами тот же Duo, но с грузовой платформой сзади. Ч то касается третьей модели, то  Mobilize HIPPO является аналогичным грузовым фургоном, но с большей вместимостью.

Что касается техники, то пока мы знаем лишь информацию об аккумуляторах. На каждом из автомобилей может быть применена конструкция из определенного количества блоков - от одного до четырех. Максимальная емкость  - девять киловатт. В целом, это должно обеспечить запас хода на уровне ста километров.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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