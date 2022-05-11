Renault продает свои корейские активы Geely

Geely Automobile Holdings и Renault Group объявили о подписании соглашения о покупке китайской стороной 34,02 процента акций Renault Motor Korea — корейского подразделения французского автопроизводителя

Как сообщают европейские СМИ, весь пакет ценных бумаг оценивается в двести миллионов долларов. У многих может возникнуть вопрос - а зачем китайцам понадобилось корейское подразделение французского концерна, которое, вдобавок, считается не самым рентабельным? Отвечаем - такой актив позволит китайцам выйти на американский рынок, не уплачивая высоких налогов, так как между США и Южной Кореей действует договор о свободной торговле.

К сожалению, все прошлые планы по созданию СП между Geely и Renault, а значит и по выпуску нескольких новых гибридных моделей (их собирались строить на китайской платформе CMA) теперь несостоятельны.