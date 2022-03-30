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30 мар 2022

Renault собирается покинуть Россию?

Renault собирается покинуть Россию?

В очередной раз по СМИ прошла информация о намерениях Renault покинуть российский рынок. Каким путем пойдет компания?

Стоит сразу оговориться, официально представительство никак не комментирует  сложившуюся ситуацию.  Впрочем, Bloomberg сообщает, что  компания уже прорабатывает различные сценарии ухода, хотя окончательного решения на данный момент нет.

Просто так, разумеется, французский концерн уйти не может – есть определенные обязательства перед  партнерами. К примеру, Renault владеет большой частью пакета акций АвтоВАЗа, другая часть принадлежит государственной корпорации Ростех.

Проблема в том, что последняя находится под санкциями и передача акций русской стороне не пройдет  без репутационных потерь, которых в Renault хотели бы избежать.

Еще один вопрос касается московского завода марки. Компания полностью владеет предприятием, и если она покинет рынок, то, скорее всего завод будет закрыт, что повлечет потерю рабочих мест. Такая ситуация также требует серьезной проработки.

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

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