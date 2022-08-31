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31 авг 2022

Renault выкупят китайцы

Renault выкупят китайцы

С большой долей вероятности нам надо приготовится к еще одной очень крупной сделке в мировом автопроме - компания Geely хочет выкупить концерн Renault.

Официально о слиянии никто не говорит, но эксперты Reuters  заявляют, что сперва сам Renault проведет реструктуризацию и разделится на два крупных подразделения - по разработке электрокаров и обычных машин с ДВС. Собственно, Geely как раз интересует структура по производству транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

По предварительным сведениям, китайскому концерну отойдёт 40% его акций. Ещё 40% по-прежнему будут у самой Renault, а оставшееся приобретёт один из крупнейших в мире нефтегазовых концернов PetroChina.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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