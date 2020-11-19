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19 ноя 2020

Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero

Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero

Новинка появится на рынке под румынским брендом Dacia, входящим в состав Renault Group. Кодовое название проекта – RJI

В основу новинки ляжет платформа CMF-B, на которой базируется Sandero и Logan третьего поколения, представленные в сентябре этого года. Длина кроссовера составит примерно 4,5 метра против четырех метров у «Сандеро», по этому параметру он превзойдет даже Duster (4,3 метра). В гамму двигателей войдут бензиновые агрегаты 1.0 TCe (100 и 120 лошадиных сил) и 1.3 TCe (140 и 160 сил), причем последний получит электрическую надстройку в виде 12-вольтного стартер-генератора.

Не исключается и появление подзаряжаемого гибрида c установкой на базе 90-сильного бензинового мотора 1.6 и 40-сильного электродвигателя, позаимствованной у Renault Clio. Ожидается, что модель представят летом 2021 года, а на конвейер она встанет осенью. Производство наладят на заводе Dacia в Румынии.

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