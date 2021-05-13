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13 май 2021

Renault запустил новую версию модели Arkana

Renault запустил новую версию модели Arkana
Автор фото: фирма-производитель

Популярный купеобразный кроссовер обзавелся новой комплектацией под названием Prime. В наличии максимальная наполненность опциями и целая россыпь уникальных стилистических штрихов.

Да, Renault Arkana Prime будет обладать всеми возможными опциями, которые доступны данному автомобилю. Электроприводы зеркал, обогрев зеркал, камеры кругового обзора. Появятся и такие технологии, которых вообще не ожидаешь увидеть на бюджетном кроссовере, например, система контроля слепых зон или шторки безопасности для задних пассажиров.

Что касается двигателей, то он здесь один – турбо-мотор 1.3 на 150 лошадиных сил в купе с вариатором. Так что у вас не будет возможности выбрать, например, атмосферный мотор 1.6 или механическую трансмиссию. Что касается стилистики, то к ней можно отнести возможность окраса крыши в черный цвет, двухцветную кожаную обивку кресел и хромированные элементы в интерьере.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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